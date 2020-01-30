Париж, , 08:34 — REGNUM Согласно опросу Elabe, значительная часть населения Франции намерена проголосовать на муниципальных выборах в марте 2020 года, передает BFM TV.

По данным опроса, 51% жителей страны представляет своего будущего мэра вне какого-либо определенного политического аппарата.

Известно, что 66% опрошенных уверены, или серьезно думают о том, чтобы идти голосовать. В этой группе 44% респондентов не сомневаются в том, что пойдут на избирательный участок.

Кроме того, 86% жителей Франции заявили, что при голосовании примут во внимание программы и предложения кандидатов. 82% опрошенных заявили, что будут смотреть на личность кандидата. С другой стороны, 54% уверяют, что не будут учитывать политическую принадлежность.

Онлайн-опрос проводился 28 и 29 января 2020 года среди более тысячи человек в возрасте 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Odoxa, 63% жителей Франции имеют хорошее мнение о мэрах своих городов. Эта оценка достигает 68% среди тех, кто проживает в муниципалитетах с населением менее двух тысяч человек.

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