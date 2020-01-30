Пермь, , 08:33 — REGNUM В Перми на базе Пермского президентского кадетского училища 11 февраля состоится открытие международного слета юных патриотов «Равнение на Победу!». Мероприятие посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

На слете соберутся юные патриоты из 20 регионов России, ребята из семи стран ближнего зарубежья и трех — дальнего зарубежья (Монголии, Индии и Бангладеш). Участниками международного слета станут около 700 человек.

На площадках слета развернутся дискуссии о роли молодежи в современном мире. Планируется марш-бросок на 12,5 км и строительство палаточного городка. Для участников мероприятия организуют мастер-классы и эстафеты по военно-прикладным дисциплинам, а также военно-историческую интеллектуальную игру. Победителей наградят путевками в международный детский центр «Артек».