Пекин, , 08:31 — REGNUM Фонд китайского миллиардера и основателя гиганта торговой коммерции Alibaba Джека Ма выделил 100 млн юаней ($14,4 млн) на разработку новой вакцины против коронавируса, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

«Мы твердо знаем, что пока ученые борются со временем, крайне непросто будет провести вакцину от стадии исследования до окончательного крупномасштабного производства и клинического применения», — заявил Джек Ма.

По словам Ма, его фонд будет стараться предоставить как можно большую посильную ему помощь в развитии и соборе научных медицинских знаний в борьбе против вируса. В компании Alibaba Group заявили, что предоставят общественным исследовательским институтам бесплатный доступ ко всем мощностям компании в области искусственного интеллекта, которые необходимы для создания вакцины и новых лекарств против коронавируса.

Напомним, что компания Alibaba Group создала специальный фонд медицинского снабжения размером 1 млрд юаней, а также обеспечивает медицинские гарантии объемом до 500 тыс. юаней для медицинских работников, которые сражаются на передовой с национальной эпидемией.

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