Пекин, 30 января 2020, 08:31 — REGNUM Фонд китайского миллиардера и основателя гиганта торговой коммерции Alibaba Джека Ма выделил 100 млн юаней ($14,4 млн) на разработку новой вакцины против коронавируса, сообщает 30 января агентство Синьхуа.
По словам Ма, его фонд будет стараться предоставить как можно большую посильную ему помощь в развитии и соборе научных медицинских знаний в борьбе против вируса. В компании Alibaba Group заявили, что предоставят общественным исследовательским институтам бесплатный доступ ко всем мощностям компании в области искусственного интеллекта, которые необходимы для создания вакцины и новых лекарств против коронавируса.
Напомним, что компания Alibaba Group создала специальный фонд медицинского снабжения размером 1 млрд юаней, а также обеспечивает медицинские гарантии объемом до 500 тыс. юаней для медицинских работников, которые сражаются на передовой с национальной эпидемией.
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