Аша, Челябинская область, , 08:30 — REGNUM В челябинской Аше преподаватель индустриального техникум оштрафован за мелкую взятку. Он поставил студентке положительную оценку без проверки знаний, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Мировой судья установил, что 33-летний гражданин поставил одной из студенток неудовлетворительную оценку. Это произошло в ноябре 2019 года. Затем он пообещал ей исправить отметку на положительную, если она купит ему запчасти для личного компьютера.

Студентка уговор исполнила и приобрела ему за 1399 рублей блок оперативной памяти. Он в долгу тоже не остался и поставил ей хорошую оценку. Но всё раскрылось. Гражданин раскаялся и признал вину. Суд назначил ему штраф — 5 тыс. рублей.