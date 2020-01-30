Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM Екатеринбургские депутаты проверят ситуацию в нескольких школах города. Об этом сообщает ЕАН.

Члены комиссии гордумы по развитию образования проведут выездное заседание, в ходе которого оценят обстановку в нескольких учебных учреждениях. В частности, будет посещена «резиновая» школа № 181, в которую в 2019 году пришли две тысячи школьников.

Также депутаты зайдут в строящуюся школу на 1,2 тысячи мест в Академическом.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Екатеринбурга пообещали не допустить в 2020 году «школьного коллапса». Общая запись в школы началась в ночь на 29 января 2020 года для некоторых районов города.

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