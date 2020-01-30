Нью-Йорк, США, , 08:30 — REGNUM Жители американского штата Иллинойс получат $550 млн от компании Facebook, которая согласилась урегулировать претензии о сборе биометрических данных. Об этом сообщил финансовый директор Facebook Дэвид Венер, пишет газета The New York Times.

Названная сумма указана как издержки компании в квартальном финансовом отчёте. Компания решила добиться урегулирования претензий, чтобы оставить их в прошлом, пояснил Венер.

Тяжба между пользователями и социальной сетью шла с 2015 года. Жители Иллинойса обвинили компанию в противоправном сборе их биометрических данных посредством системы распознавания лиц на фотографиях.

Как сообщало ИА REGNUM, авторы коллективного иска утверждали, что система распознавания лиц фактически позволяет администрации соцсети собирать и хранить биометрические данные, что нарушило гражданские права около 6 млн жителей Иллинойса. Юристам Facebook не удалось добиться прекращения дела.

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