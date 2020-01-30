Челябинск, , 08:21 — REGNUM В Октябрьском районе Челябинской области 22-летняя женщина осуждена за причинение своим трём маленьким детям смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Трагедия произошла 3 марта 2019 года. Рано утром в жилом доме в деревне Нововарламово она курила и оставила тлеющий окурок около дивана, на котором как раз спали её дети: мальчики 2013 и 2014 годов рождения и девочка 2017 года рождения.

Через некоторое время диван загорелся. Дети задохнулись в угарном дыму. Их матери суд назначил два года ограничения свободы.