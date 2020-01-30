Владивосток, , 08:22 — REGNUM Пресс-секретарь министерства здравоохранения правительства Приморья Ксения Гусенцова на своей странице в сети Facebook рассказала о мерах, предпринимаемых в регионе по борьбе с распространением инфекции коронавируса.

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По данным на 11 часов 30 января, за сутки в Приморье осмотрено 1500 человек, в том числе 188 граждан Китая, прибывших в регион, написала Ксения Гусенцова.

«Выявленных с признаками острой респираторной вирусной инфекции на границе за минувшее сутки нет. В медицинские организации самостоятельно обратились три человека из Владивостока, ранее побывавшие в Китае, они госпитализированы, обследованы. Результаты в работе», — отметили она.

Также Ксения Гусенцова отметила, что все обратившиеся — взрослые, которые некоторое время назад посещали КНР.

«Люди с симптомами ОРВИ, но указали про прошлый визит в Китай. В связи с чем, по утвержденному алгоритму действий, у них взяты анализы и на коронавирус. Все результаты будут готовы уже сегодня, обещают в Роспотребнадзоре», — указала собеседница.

Как сообщало ИА REGNUM, количество погибших от коронавируса в Китае достигло 170 человек, число заболевших превысило 7 тысяч.