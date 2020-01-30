Сеул, , 08:21 — REGNUM В ноябре 2019 года число новорождённых в Южной Корее сократилось на 5,9%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в ноябре прошлого года в стране родилось 23 819 ребёнка, что на 1 482 малыша меньше, чем в тот же месяц 2018 года.

С другой стороны, количество браков, напротив, увеличилось на 10,1%, до 20 493, а количество разводов сократилось на 8,8%, до 9 203.

Также в ноябре 2019 года в стране было зафиксировано 25 438 смертей, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Отмечается, что в период с января по ноябрь 2019 года в стране родилось 281 784 ребенка, а умерло 268 029 человек.