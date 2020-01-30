Тюмень, , 08:17 — REGNUM В Тюмень поступила первая партия тест-систем, которые определяют наличие смертельно опасного нового коронавируса в организме человека. Об этом сообщает ТРК «Регион-Тюмень».

Для анализа на коронавирус 2019-nCoV поступили 20 таких тестов в тюменский институт краевой патологии Роспотребнадзора. Ещё 80 должны быть доставлены на следующей неделе.

Тест-системы рассчитаны для пациентов, прибывших из Китая с симптомами, характерными для нового коронавируса. Продолжительность теста составляет пять часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к утру 30 января 2020 года на территории Китая зафиксировано 170 летальных исходов из-за заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV. Общее число заражённых коронавирусом в Поднебесной составляет более 7,7 тыс. человек.

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