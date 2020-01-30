Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 08:16 — REGNUM Суд в Актюбинске приговорил трех мужчин к семи годам лишения свободы за распространение террористических идей и участие в экстремистских группировках, передает 29 января телеканал «КТК».

Отмечается, что трое злоумышленников пропагандировали экстремизм в общественной бане. Кроме того, мужчины признаны виновными в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ.

Осужденные согласны с решением суда. Ранее они полностью признали свою вину. Каждый из обвиняемых приговорен к семи годам заключения в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Ранее казахстанские СМИ сообщали о судебном процессе над тремя жителями Актюбинска, которые обвиняются по нескольким статья уголовного кодекса: «Пропаганда терроризма», «Участи в экстремистских группировках» и «Незаконное хранение наркотических и психотропных веществ».