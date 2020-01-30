Пермь, , 08:15 — REGNUM В Перми осуждена группа местных жителей, которые для квартирной кражи использовали альпинистское снаряжение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, весной 2019 года трое мужчин решили ограбить своего знакомого. Квартира находилась на шестом этаже девятиэтажного дома. Чтобы проникнуть в жилище, злоумышленники использовали альпинистское снаряжение. В результате из квартиры были похищены драгоценности и сейф с деньгами. Ущерб оценили в 360 тыс. рублей.

Суд приговорил одного мужчину в двум с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тыс. рублей. Двум соучастникам назначено по два года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также штраф по 50 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.