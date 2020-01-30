Челябинск, , 08:08 — REGNUM В челябинском Уйском районе сотрудникам скорой помощи недоплачивали деньги. Этот факт был выявлен в ходе проверки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Скорая помощь находится в селе Уйское. Им не доначислили надбавку за опасные и вредные условия труда. Также были вскрыты нарушения в начислении доплат за работу по ночам и за исполнение обязанностей старшего.

Главврачу райбольницы прокуратура внесла представление. В итоге 20 медработников получили свои деньги, а три должностных лица — дисциплинарные взыскания.