Воронеж, , 08:08 — REGNUM Комбинированный марш-бросок команд Воздушно-десантных войск, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, стартует 1 февраля из Воронежа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Воронеж вошёл в число девяти городов России, выбранных для старта марша-броска.

Группа курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова из Воронежа пройдёт через Грязи, Липецк, Елец, Волово, Щекино, Обнинск и финиширует в Наро-Фоминске. Общая протяжённость маршрута составит 640 км.

Откроется марш-бросок торжественным мероприятием у памятника «Воронеж — Родина ВДВ» — оно состоится 1 февраля в 11:00. После возложения цветов в 12:00 по сигналу командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова будет объявлен единый старт комбинированного марш-броска.

Комбинированный марш-бросок команд Воздушно-десантных войск пройдет по всей стране 1 по 19 февраля. Его маршруты охватят более 100 населенных пунктов, в том числе российские города-герои и города воинской славы. В марш-броске примут участие девять команд по 30 человек от частей и соединений Воздушно-десантных войск. 17 февраля все команды должны встретиться в городе воинской славы Наро-Фоминске.