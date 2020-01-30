Новосибирск, , 08:07 — REGNUM К трём годам и шести месяцам в колонии строгого режима приговорил авиадебошира, ударившего командира экипажа, суд в Новосибирске. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Обским городским судом Новосибирска было установлено, что 14 мая 2019 года пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе посадки в самолёт рейса Новосибирск-Москва нецензурно ругался, толкал бортпроводников, потом проник в кабину лётного экипажа, где ударил командира экипажа. При задержании он также публично оскорбил полицейского.

Обвинительный приговор был вынесен по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», статье 116 УК РФ «Побои» и статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Оренбургской области был вынесен приговор (два года и один месяц лишения свободы) авиадебоширу — гражданину Азербайджана. В марте 2019 года командир экипажа Боинга, следовавшего из Оренбурга в Москву, вынужден был прервать полет из-за агрессивного пассажира, которого сняли с рейса и доставили в отдел полиции.

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