Хурба, , 08:07 — REGNUM Учебно-боевые задачи с реальным бомбометанием по одиночным наземным целям отработали в Хабаровском крае экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 выполнили первые в этом году полёты на боевое применение, в ходе которого на одном из авиационных полигонов военного округа они разбомбили цели, имитирующие колонну бронетехники условного противника.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи Су-34 отработали простой и сложный пилотаж на малых и средних высотах, полёт в заданный район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях. Все экипажи справились с поставленной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, первый опытный образец модернизированного варианта бомбардировщика Су-34 конструкторы обещают показать в 2022 году: машина будет модифицирована с учётом опыта, полученного во время выполнения боевых задач в Сирии.