Новосибирск, , 08:01 — REGNUM Среднемесячная номинальная заработная плата в Новосибирской области в январе — ноябре 2019 года составила 37 366 рублей, сообщает Новосибирскстат.

По данным регионального органа статистики, за тот же период зарплата в Сибирском федеральном округе — 39 890 рублей.

«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — уточнил Новосибирскстат.

Самая высокая зарплата зафиксирована в Красноярском крае — 48 425 рублей. На втором месте Иркутская область — 44 975 рублей, на третьем Томская область — 42 498 рублей, далее идёт Кемеровская область — 40 775 рублей, Хакасия — 39 314 рублей, Тува — 38 181 рубль, Новосибирская область — 37 366 рублей, Омская область — 34 327 рублей, Алтай — 31 780 рублей и Алтайский край — 27 123 рубля.