Горнозаводск, Пермский край, , 08:01 — REGNUM В Горнозаводске Пермского края на скамье подсудимых окажутся начальник участка АО «Сарановская шахта «Рудная» и его заместитель. Им инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в марте 2019 года в поселке Сараны Горнозаводского городского округа должностные лица допустили ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. Это привело к грубому нарушению правил техники безопасности при ведении горных работ на опасном производственном объекте. На предприятии произошел смертельный несчастный случай.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, тело бурильщика 1982 года рождения обнаружено в шахте 7 марта 2019 года. Когда рабочий находился в шахте, произошло обрушение горной породы на перекрытие. Оно, в свою очередь, не выдержало нагрузки. В результате бурильщик упал с высоты около 35 метров и погиб.