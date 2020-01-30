Санкт-Петербург, , 08:12 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухаммадазиза Ишматова и Исломбека Парпиева, подозреваемых в вандализме по мотивам политической ненависти и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщила судебная пресс-служба Петербурга.

По «террористической» статье 205.2 УК РФ (часть 1) им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.

По данным следствия, у преступления был заказчик, который по интернету вступил в сговор с Парпиевым, предложив ему за 5000 рублей изготовить упомянутый трафарет и нанести изображение на здания в Петербурге. Парпиев согласился и привлек Ишматова.

Ишматов свою причастность к преступлению не признает. Оба фигуранта заключены в СИЗО по 27 марта 2020 года.

По данным СМИ, оба мигранта — уроженцы города Ош в Киргизии. ИА REGNUM напоминает, что оттуда же был родом террорист-смертник, исполнитель теракта в метро Петербурга в 2017 году, а также многие из подсудимых по делу о теракте, осужденные в 2019 году на длительные сроки лишения свободы.

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