Амстердам, , 08:00 — REGNUM В МИД Нидерландов сообщили, что Европейский Союз вывезет из китайского города Ухани 18 голландцев. Г. Ухань — эпицентр нынешней вспышки коронавируса. Правда, пока неясно, когда голландцы смогут покинуть Китай.

По словам министра иностранных дел Стеф Блока, в настоящий момент голландским властям известно о 18 гражданах Нидерландов, которые изъявили желание об эвакуации. Министр указал на то, что для осуществления эвакуации требуется взаимодействие европейских стран, а также разрешение китайских властей на выезд из Ухани.

По просьбе Франции Европейский Союз координирует эвакуацию из Ухани. В городе предположительно находится около 600 европейцев.

Пока неясно, в какой стране эвакуированные голландцы будут содержаться в карантине после выезда из Китая. Блок заявил, что он не может ответить на этот вопрос, поскольку он будет решаться на европейском уровне.

Тем временем в Европейском Союзе подтвердили, что организация на 75% оплатит расходы на эвакуацию граждан из Китая. Ранее голландские власти сообщали, что граждане Нидерландов сами должны оплатить свою эвакуацию и карантин.