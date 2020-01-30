Мехико, , 08:00 — REGNUM Проверка девяти человек в Мексике не выявила заболевания коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава на официальной странице в Twitter.

«Из девяти подозрительных случаев ни в одном анализ не показал наличие 2019-nCoV, тяжелые симптомы также отсутствуют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее подозрения на заражение коронавирусом нового типа были у девяти человек в Мексике из штатов Мехико, Халиско, Мичоакан и Тамаулипас.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава управления здравоохранения штата Тамаулипас Глория Гамбоа призвала мексиканцев сохранять спокойствие в связи в вероятным появлением в Мексике коронавируса нового типа. Отметим, что в настоящее время еще ни одного случая заражения коронавирусом в Мексике не зафиксировано.

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