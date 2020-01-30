Воронеж, , 07:56 — REGNUM В 36 классах в десяти школах Воронежа временно приостановлены занятия из-за высокой заболеваемостью ОРВИ, сообщила пресс-служба администрации города.

По данным на 29 января, временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в пяти классах СОШ №4, по одному классу закрыто в лицее №4, СОШ №№ 8, 60, 81, в УВК им. Киселева, в восьми классах СОШ №77, в семи классах СОШ №69, в девяти классах УВК 1 и в двух классах СОШ 35.

«Управление образования администрации Воронежа проводит ежедневный мониторинг уровня заболеваемости в образовательных учреждениях города. Все данные на постоянной основе передаются в Роспотребнадзор по Воронежской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» и департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области», — уточнили в мэрии, добавив, что рекомендаций от Роспотребнадзора о полном приостановлении учебно-воспитательного процесса в школах не поступало.

По данным ТУ Роспотребнадзора, в Воронежской области за неделю с 20 по 26 января к медикам обратились 7 тыс. 470 больных с признаками ОРВИ — это на 32,1% ниже эпидпорога. Жители региона болеют гриппом А и В, аденовирусами, респираторно-синцитиальными вирусами и вирусами парагриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Воронеже с подозрением на китайский коронавирус были госпитализированы два человека, прибывших из Китая. В обоих случаях подозрения не подтвердились — у пациентов диагностировали грипп А и риновирус.