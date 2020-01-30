Оренбург, , 07:46 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор группе местных жителей, которые признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, группа мужчин взяла в аренду нежилые помещения в Бугуруслане и занялась игорным бизнесом. В состав группы вошли четверо мужчин в возрасте от 23 до 40 лет. Один из них являлся организатором, остальные — администраторами.

В конце 2017 года незаконную деятельность пресекла полиция. Правоохранители изъяли игровые автоматы, компьютеры, финансовую документацию и денежные средства.

Суд назначил лидеру группы полтора года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штраф в 100 тыс. рублей. Администраторы оштрафованы. Сумма штрафов составила от 40 тыс. до 100 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.