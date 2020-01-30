Веллингтон, , 07:33 — REGNUM Власти Новой Зеландии намерены организовать чартерные авиарейсы для эвакуации своих граждан из китайского Уханя, где находится очаг эпидемии коронавируса нового типа, заявил глава новозеландского МИД Уинстон Питерс, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы рады иметь возможность помочь новозеландцам в трудной ситуации», — заявил он.

Питерс добавил, что на этих рейсах из Уханя смогут улететь не только граждане Новой Зеландии, но и австралийцы. В настоящее время МИД страны ведет переговоры с китайскими властями об организации авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австралии сообщили, что вывезут своих граждан из китайского Уханя, однако поместят их на остров Рождества, расположенный в 1500 километрах от австралийского побережья. Эвакуированным австралийцам позволят вернуться на материк, если у них не будет зафиксировано заражения коронавирусом нового типа.

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