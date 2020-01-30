Екатеринбург, , 07:30 — REGNUM В Свердловской области медали к 75-летию Победы получат 30 866 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Награждение пройдёт в течение 2020 года. Медали получат ветераны войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто.

Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 700 тыс. свердловчан. На Средний Урал эвакуировали больше 400 научных институтов и крупнейших предприятий. В Свердловской области было изготовлено больше трети всего оружия и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, первые награждённые медалью свердловчане уже есть. Губернатор Евгений Куйвашев вручил её 15 ветеранам.

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