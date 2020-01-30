Оренбург, , 07:30 — REGNUM В Оренбурге компания «Фарватер» привлечена к административной ответственности за коррупционное правонарушение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Установлено, что представитель фирмы за победу в торгах на техническое обслуживание многоцелевых комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, пообещал представителю заказчика 300 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Стоимость контракта составляла 14 млн рублей. Представитель заказчика (экс-заместитель директора Главного управления дорожного хозяйства области) дал согласие, и в конкурсное документации появилось условие, которое давало преимущество ООО «Фарватер» и блокировало возможность участия других компаний в тендере.

Мировой суд назначил ООО «Фарватер» штраф в 1 млн рублей. В законную силу постановление не вступило.

Стоит отметить, в 2018 году экс-заместитель директора Главного управления дорожного хозяйства региона был осужден за превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Он оштрафован на 350 тыс. рублей. Кроме того, ему запрещено в течение полутора лет занимать определенные должности в органах госвласти и органах местного самоуправления.