Москва, , 07:12 — REGNUM К борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО могут подключить частных детективов. Соответствующая инициатива предложена в МВД России, сообщают 30 января «Известия».

В соответствии с письмом МВД России, полученным изданием, речь идёт о необходимости представить основания для «привлечения на аутсорсинг юридических и физлиц для детективной деятельности по сбору доказательной базы при подаче заявлений в правоохранительные органы».

Необходимые поправки в законодательство в настоящее время прорабатывает Российский союз автостраховщиков совместно с Центральным банком России.

Отмечается, что в январе-феврале 2019 года страховщики направили в правоохранительные органы 9,5 тыс. заявлений, а общая сумма ущерба, по предварительным данным, за этот период составила более 6 млрд рублей.

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