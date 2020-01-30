Москва, , 07:11 — REGNUM Парковки у жилых домов и торговых центров являются самыми популярными местами у похитителей автомобилей, 30 января сообщили РИА Новости в МВД России.

При этом, на придомовых территориях воры предпочитают действовать ночью, а у торговых заведений — днем. Наибольшее количество краж приходится на автомобили российского, японского и корейского производства.

Всего в 2019 году было зафиксировано около 20 тысяч автоугонов. По сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 год в РФ было угнано на 19,1% меньше, чем в 2017 году.

Читайте также: В Казахстане за год угнали 355 незарегистрированных автомобилей