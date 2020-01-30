Оренбург, , 07:10 — REGNUM В Оренбурге сложная ситуация возникла в доме культуры «Орбита». Из-за протекающей кровли, вода начала попадать в здание, что может привести к ухудшению состояния плит перекрытия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

Вопрос обсуждался на оперативном совещании в мэрии. Принято решение о проведении капительного ремонта кровли. Предварительно работы оценили в 2 млн рублей.

В настоящее время начали готовить проект ремонта. Он стартует после торгов и как только позволят погодные условия.