Барнаул, , 07:08 — REGNUM Журналист, архитектор, фотограф Илья Варламов высмеял в Twitter то, как городские власти относятся к расчистке дорог. Особенно его возмутило пренебрежительное отношение к инвалидам.

Барнаул. неочищенные парковки для инвалидов Цитата из Twitter Ильи Варламова

«Уважаемые инвалиды, паркуйтесь, ни в чём себе не отказывайте», — такой фразой он сопроводил несколько фотографий, на которых видны совершенно заваленные снегом парковки с дорожным знаком для инвалидов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за большого количества выпавшего снега власти Барнаула заявили о том, что не успевают с его своевременной расчисткой. Между тем, депутаты от «Справедливой России» в Барнаульской городской думе уже поставили вопрос о некомпетентности и неспособности нынешней городской команды, претендующей на продление своего мандата, решать проблемы, стоящие перед городом.

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