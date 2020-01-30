Иллинойс, США, , 07:10 — REGNUM $550 млн готова выплатить американская компания Facebook для урегулирования претензий со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в незаконном сборе биометрических данных пользователей социальной сети Facebook. Об этом 29 января сообщает газета The New York Times.

Газета ссылается на финансового директора Facebook Дэвида Венера, который рассказал, что названная сумма уже была включена в графу расходов и издержек в отчёте компании за четвертый квартал 2019 года, который был опубликован 29 января.

По словам Венера, компания решила добиваться урегулирования, чтобы «оставить эту тему в прошлом» ради интересов сообщества и акционеров.

Напомним, в 2015 году жители штата Иллинойс предъявили Facebook коллективный иск, в котором потребовали от компании компенсации за сбор биометрических данных пользователей без их согласия и в нарушение законов Иллинойса.

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