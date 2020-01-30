Хабаровск, 30 января 2020, 07:02 — REGNUM Правительство Хабаровского края призвало жителей не поддаваться панике по поводу коронавируса и не скупать в аптеках медицинские маски партиями, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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В ведомстве сообщили, что в краевой аптечной сети «Фармация» на сегодняшний день имеется в наличии 20 тыс. масок. Еще 13 тыс. хранится на складе краевого консультативно-диагностического центра «Вивея». Маски в Хабаровский край регулярно подвозят из центральных регионов страны самолетами.
Как сообщало ИА REGNUM в островную провинцию Хайнань маски завозят миллионными партиями и раздают бесплатно всем, находящимся на острове, независимо от гражданства.
В Хабаровске отмечается дефицит масок в аптеках, сотрудники аптек предупредили, что цена на ходовой товар будет расти.