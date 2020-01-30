Хабаровск, , 07:02 — REGNUM Правительство Хабаровского края призвало жителей не поддаваться панике по поводу коронавируса и не скупать в аптеках медицинские маски партиями, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Установлены факты единовременных покупок медицинских масок большими партиями. Есть факты приобретения партий масок гражданами КНР. Возможно, маски скупают и предприятия, на которых работают китайские рабочие. Жители региона стали чаще обращаться в аптеки за медицинскими масками. Возможно, люди хотят обезопасить себя на перспективу, но в этом нет никакой необходимости. Просим жителей края сохранять благоразумие и не поддаваться панике», — говорится в официальном обращении минздрава региона.

В ведомстве сообщили, что в краевой аптечной сети «Фармация» на сегодняшний день имеется в наличии 20 тыс. масок. Еще 13 тыс. хранится на складе краевого консультативно-диагностического центра «Вивея». Маски в Хабаровский край регулярно подвозят из центральных регионов страны самолетами.

Как сообщало ИА REGNUM в островную провинцию Хайнань маски завозят миллионными партиями и раздают бесплатно всем, находящимся на острове, независимо от гражданства.

В Хабаровске отмечается дефицит масок в аптеках, сотрудники аптек предупредили, что цена на ходовой товар будет расти.