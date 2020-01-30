Пермь, , 06:53 — REGNUM В Перми могут снести здание автовокзала возле Центрального рынка. Об этом на встрече с журналистами заявил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

По словам главы ведомства, пока идея только обсуждается. До 2023 года власти получат документы и займутся изменениями на территории возле Центрального рынка в Перми.

Также министр отметил, что переделывать такое «чудо», как здание автовокзала, выйдет дороже. Это не памятник архитектуры и не верх изящества. Самое практичное — снос объекта. Тем более, что после открытия нового автовокзала на станции «Пермь II» необходимость в здании автовокзала возле Центрального рынка пропадет, сообщает портал 59.ru.