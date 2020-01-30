Пекин, , 06:53 — REGNUM 27,3 млрд юаней (или $3,96 млрд) на борьбу с новым коронавирусом выделили финансовые ведомства Китая. Об этом говорится в заявлении опубликованном 30 января министерством финансов Китая.

«По состоянию на 17:00 [по местному времени] 29 января на борьбу со вспышкой заболевания было выделено на всех уровнях в общей сложности 27,3 млрд юаней», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Китая уже зафиксировано 170 летальных исходов из-за заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа. Общее число заражённых коронавирусом в Поднебесной составляет 7 711 человек.

Всего под наблюдением медиков находятся 88 693 тесных контактов всех заразившихся, среди которых 2364 человека отправлены домой без симптомов болезни и еще 81 947 человек по-прежнему остаются в клиниках.

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