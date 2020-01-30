Барнаул, , 06:50 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) сегодня, 30 января, сразу в двух чтениях приняли законопроект о запрете розничной продажи снюсов несовершеннолетним. Как сообщает официальный сайт региона, тем самым внесены поправки в два краевых нормативных акта: первый запрещает продажу снюсов несовершеннолетним, а второй — устанавливает ответственность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к разработке законопроекта, направленного против продажи некурительных никотиносодержащих изделий, алтайские законодатели приступили в конце декабря 2019 года.

Проблема в том, что запрет на продукцию, содержащую никотин, связан с определенными сложностями. Никотин — это лекарственный препарат и полностью его применение запретить нельзя, пояснял ранее председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

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