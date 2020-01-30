Ухань, Китай, , 06:49 — REGNUM Полиция провинции Хубэй, откуда пошла эпидемия нового коронавируса в Китае предупредила об уголовной ответственности в отношение тех, кто будет целенаправленно распространять коронавирус, сообщает 30 января газета China Daily.

Все больные или находящие под подозрением на заболевание коронавирусом, но отказавшиеся от применения в отношение них карантинных мер, что впоследствии приведет к распространению инфекции, предстанут перед уголовным правосудием, сообщили в департаменте общественной безопасности региона.

Кроме того, если носители вируса будут кашлять на других людей в общественных местах, также будут преследоваться закону. Согласно заявлению, данный шаг необходим для того, чтобы остановить распространения опасного вируса, которые привел к гибели уже 170 человек и заражению 7711 человек.

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