Хабаровск, , 06:47 — REGNUM Вернувшихся с китайского курорта Хайнань в Хабаровск туристов обследовали на коронавирус. Инфицированных не выявлено, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.

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29 января с острова Хайнань в Хабаровск вернулись 178 туристов. У всех служба Роспотребнадзора взяла в аэропорту пробы на наличие инфекции. Наличие вируса в пробах не выявлено. Под подозрение в Хабаровске также попала группа китайских студентов, у одного из которых были признаки простудного заболевания. Наличие вируса также не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске распоряжением губернатора края создан оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса. Крупнейшие пункты пропуска в пограничных с КНР регионах ДФО временно закрыты.