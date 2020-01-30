Москва, 30 января 2020, 06:22 — REGNUM В четверг, 30 января, в Москве будет облачно, осадки (снег, мокрый снег, налипание мокрого снега), местами гололедица. Температура воздуха −1… +1 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 31 января в Москве будет облачно, небольшой снег, местами гололедица, −2… −0 °С.
Скорость юго-восточного, восточного ветра составит 5−10 м/с. В столице в связи с гололедицей объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −3… +2 °С днём и −4… +1 °С ночью.
В пятницу, 31 января, днём в столице ожидается −1… +1 °С. По области −4… +1 °С. Ночью в регионе −7… −2 °С.