Биробиджан, , 06:35 — REGNUM Исчезновение медицинских защитных масок из аптек Еврейской автономной области, граничащей с Китаем, активно обсуждают жители региона в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За последние несколько дней медицинские маски стали самым продаваемым товаром в аптеках автономной области, а средний чек при продаже поднялся на 30 процентов. Объём продаж в среднем увеличился в 13 раз.

Ситуация осложняется ещё и тем обстоятельством, что в продаже находятся маски, произведённые и доставленные из КНР, которая сама остро нуждается в подобных медицинских изделиях — следовательно осуществлять поставку этого продукта в ближайшее время станет проблематично. Российские производители масок представлены в аптеках ЕАО в половине случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае официально признана гибель от нового коронавируса уже 170 человек и заражение 7 711 человек. Большинство случаев приходится на провинцию Хубэй.