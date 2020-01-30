Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел брифинг по ситуации с эпидемией коронавируса в Китае. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Только что провел брифинг по коронавирусу из Китая с нашими замечательными агентствами, которые также тесно взаимодействуют с Китаем. Мы продолжим следить за ситуацией. У нас самые лучшие эксперты во всем мире, работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!» — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Соединенных Штатов распорядились отправить экспертов в Китай для помощи в борьбе с коронавирусом нового типа. Отмечалось, что специалисты поедут в КНР по приглашению китайской стороны.

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