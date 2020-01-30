Таллин, , 05:43 — REGNUM Законопроект о пенсионной реформе в Эстонии принят парламентом республики во втором, заключительном чтении. Об этом 29 января сообщила пресс-служба законодательного органа.

«За одобрение законопроекта о пенсионной реформе и одновременно за доверие правительству проголосовали 56 депутатов, против были 45 народных избранников», — говорится в сообщении.

Пенсионная реформа в Эстонии ставит своей целью перевод обязательной накопительной части пенсии (второй пенсионной ступени) на добровольную основу. Авторы законопроекта полагают, что такой подход повысит возможности выбора людей и расширит возможности инвестирования. В частности, принятие закона позволит забрать накопленные средства и использовать по собственному усмотрению.

По мнению критиков, такая реформа привести к серьёзному перегреву экономики, росту пузыря цен на недвижимое имущество, а в конечном итоге — к полноценному экономическому кризису и даже обвалу фондовой биржи.

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