Благовещенск, , 06:32 — REGNUM На китайском пункте пропуска через границу в городе Хэйхэ, который граничит с российским Благовещенском, снова начали скапливаться россияне, желающие вернуться в Россию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях амурчане активно обсуждают ситуацию, складывающуюся на китайской стороне границы, в городе Хэйхэ: там снова собираются россияне, но из-за того, что в настоящее время пограничные переходы закрыты, они не могут вернуться на родину. По информации из соцсетей, в настоящее время там находится более 20 человек.

«Мы работаем в Китае, у нас был запланирован выезд, и билеты покупались заранее на родину — в Благовещенск. Мы из Благовещенска сами. И получилось так, что попали под всю эту неприятную ситуацию. Прилетели в Хэйхэ мы только вчера вечером», — пожаловался в соцсетях один из благовещенцев.

29 января власти КНР и России организовали временный коридор, по которому из Китая в Россию перешли несколько сотен человек, но как оказалось, это были далеко не все желающие.

«Сегодня ещё будут прилетать рейсы из Харбина и других городов. Люди будут приезжать, потому что панику создали такую, что летят отовсюду за исключением закрытых городов», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал, что будет вести работу по эвакуации россиян, находящихся в настоящее время в Китае и желающих вернуться в Россию. Количество смертей от коронавируса достигло 170 человек.