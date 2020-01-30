Благовещенск, , 06:31 — REGNUM После того, как стало известно о решении Правительства России закрыть границу с Китаем минимум до марта, губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал, как будет вывозить амурчан, остающихся на китайской стороне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом глава региона рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Друзья, вчера Правительством РФ принято решение закрыть границу с Китаем до 1 марта в 5 регионах на Дальнем Востоке, в том числе в Амурской области. Важно — тех, кто остался в КНР, мы обязательно заберём. Сейчас ждём уточнений по процедуре возврата наших соотечественников», — сообщил губернатор.

Также Василий Орлов рассказал, что в министерстве экономических связей и туризма продолжают собирать информацию о гражданах, которые хотели бы въехать к нам через пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Хубэй официально подтверждено 1032 новых случая заражения коронавирусом.