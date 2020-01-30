Вашингтон, , 05:27 — REGNUM США приступили к оснащению некоторых подводных лодок баллистическими ракетами Trident с ядерными боеголовками малой мощности W76−2, сообщил 29 января эксперт Федерации американских учёных Ганс Кристенсен на сайте организации.

В своём сообщении он ссылается на сведения, полученные в американском правительстве. Сейчас, по информации Кристенсена, на патрулирование с боеголовками нового типа вышла стратегическая подводная лодка Tennessee класса «Огайо».

Напомним, о начале производства в США первой партии новых ядерных боеголовок малой мощности W76−2 стало известно в начале 2019 года. Россия в связи появившимися сообщениями на эту тему выразила серьезную озабоченность, подчеркнув, что разработка США не делает мир безопаснее.

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