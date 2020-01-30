Лхаса, Китай, , 05:22 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом официально подтвержден в Тибете на юго-западе Китая, сообщили в местной комиссии здравоохранения, передает 30 января агентство Синьхуа.

Пациент по фамилии Чжан проходит лечение в специальном госпитале. Пока все его жизненные показатели находятся в норме. Все люди, с которыми он был в тесном контакте, также были помещены под наблюдение медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Тибетского автономного района Китая 29 января инициировали высший уровень экстренного реагирования с целью борьбы с коронавирусом в регионе.

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