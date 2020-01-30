Якутск, , 06:29 — REGNUM Учения по предупреждению распространения коронавируса прошли в Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Учения прошли в поликлинике №1 Якутска. Врачи и персонал медучреждения отработали план эвакуации и действия на случай распространения коронавируса. На примере пациента, прибывшего из-за рубежа с признаками ОРВИ, была проверена готовность медиков оперативно реагировать на новые обстоятельства. Учения проходили в режиме реального времени. Медперсонал сработал оперативно, пациента каретой скорой помощи доставили в Якутскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшей диагностики и лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока приостановлена работа пунктов пропуска через границу с КНР для предупреждения распространения коронавируса.