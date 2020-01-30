Ухань, Китай, , 05:13 — REGNUM Еще 1032 подтверждённых случая заражения коронавирусом (2019-nCoV) и 37 смертей от него зафиксировано в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Всего 356 случаев заражения и 25 смертей было подтверждено в столице региона городе Ухане, являющемся эпицентром эпидемии, сообщили в региональной комиссии здравоохранения. Таким образом, общее число заразившихся в провинции достигло 4586 человек, а количество смертей увеличилось до 162.

В общей сложности 4334 пациента остаются в госпиталях региона, из которых 711 человек — в тяжелом состоянии и 277 — в критическом. Более 26 тыс. тесных контактов заразившихся находятся под медицинским наблюдением, а в госпиталях по всей провинции находится свыше 32 тыс. больных с симптомами лихорадки.

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