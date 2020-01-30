Хабаровск, , 06:25 — REGNUM Глава министерства имущественных отношений Хабаровского края Олег Ожегов покинул свой пост по собственному желанию, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Олег Ожегов с сегодняшнего дня больше не работает в правительстве края. Это решение было принято им лично, по личным мотивам и обстоятельствам. Глава региона подписал его заявление об уходе. Исполняющим обязанности министра имущественных отношений назначен замминистра Павел Белонович», — сообщила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

Как сообщало ИА REGNUM, из правительства Хабаровского края увольняются один министр за другим. Свои посты оставляют как старые кадры, так и те, кого на должность пригласил уже новый губернатор Сергей Фургал.