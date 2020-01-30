Хабаровск, 30 января 2020, 06:25 — REGNUM Глава министерства имущественных отношений Хабаровского края Олег Ожегов покинул свой пост по собственному желанию, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Как сообщало ИА REGNUM, из правительства Хабаровского края увольняются один министр за другим. Свои посты оставляют как старые кадры, так и те, кого на должность пригласил уже новый губернатор Сергей Фургал.