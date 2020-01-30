Благовещенск, , 06:28 — REGNUM В Приамурье с начала 2020 года было обследовано 11 человек, обратившихся за медицинской помощью после поездок в Китай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

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В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что по положению на среду, 29 января, больных коронавирусной инфекцией в Амурской области не выявлено.

«С начала года специалистами службы было выявлено 11 граждан с симптомами острых респираторных инфекций, прибывших из КНР и обратившиеся за медицинской помощью в течение двух недель после прибытия. Все они обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении ведомства.

Также ведомство пояснило, что в основном туристы «подхватывали» грипп, адено‑ и риновирусы. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) выявлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае более 90 тысяч человек находятся под наблюдением — у них предполагают наличие коронавируса.