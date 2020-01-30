Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Граждане США, эвакуированные из китайского города Ухань, будут проверены на коронавирус и помещены под наблюдение, сообщила 29 января журналистам официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Предпринимаются все необходимые шаги для того, чтобы защитить здоровье возвратившихся американцев», — сказала она.

Ортагус также выразила благодарность властям Китая за помощь в эвакуации и заверила, что США продолжат помогать американцам, которые все еще остаются в Ухане.

Ранее ситуацию с эпидемией нового коронавируса в Китае разъяснила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По данным ведомства, из 7711 случаев заражения в Китае, 1370 — критические. Еще 12 167 человек находятся под подозрением на заражение вирусом. Всего 124 человека были выписаны из клиник по факту выздоровления.

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